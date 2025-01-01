Hart of Dixie
Folge 9: Käpt'n Ohnebart
41 Min.Ab 6
Bluebell steckt mitten in den Vorbereitungen für das alljährliche Planksgiving-Fest. Zoe kann es jedoch kaum abwarten, Thanksgiving in New York zu feiern. Vor der Abreise muss sie jedoch noch einige Patienten in die Praxis locken, da sie sonst ihren Anteil an Dr. Bricks verliert. Unterdessen versucht Lavon Wade davon zu überzeugen, endlich seine Gefühle für Zoe auszusprechen. George bekommt das Angebot, in der Kanzlei seines Vaters in Montgomery zu arbeiten.
Enthält Produktplatzierungen