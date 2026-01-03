Zum Inhalt springenBarrierefrei
In die Höhe gebaut

sixxStaffel 4Folge 11vom 03.01.2026
Folge 11: In die Höhe gebaut

45 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6

Allisons jetziges Haus ist zu groß geworden, seit ihr Mann verstorben ist. Gemeinsam mit ihrer Tochter Devon sucht sie nach einem neuen Zuhause. Brian und Mika helfen ihr dabei, ein neues Anwesen nach ihren Wünschen zu bauen. Die Mutter wünscht sich ein helles, freundliches Heim im Küstenstil mit asiatischen Akzenten. Es gibt jedoch einige Herausforderungen, die die Profis vor dem Bau bewältigen müssen.

sixx
