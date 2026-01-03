Hausbau in 100 Tagen
Folge 11: In die Höhe gebaut
45 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6
Allisons jetziges Haus ist zu groß geworden, seit ihr Mann verstorben ist. Gemeinsam mit ihrer Tochter Devon sucht sie nach einem neuen Zuhause. Brian und Mika helfen ihr dabei, ein neues Anwesen nach ihren Wünschen zu bauen. Die Mutter wünscht sich ein helles, freundliches Heim im Küstenstil mit asiatischen Akzenten. Es gibt jedoch einige Herausforderungen, die die Profis vor dem Bau bewältigen müssen.
Hausbau in 100 Tagen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen