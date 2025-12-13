Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hausbau in 100 Tagen

Ein Haus für Tiere

sixxStaffel 4Folge 6vom 13.12.2025
Ein Haus für Tiere

Hausbau in 100 Tagen

Folge 6: Ein Haus für Tiere

45 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 6

Mika und Brian helfen David und Laurie, ein Haus zu bauen. Das Paar wünscht sich ein ebenerdiges Haus mit vier Schlafzimmern, drei Bädern, einem Büro, einem Medienraum und einem eingezäunten Garten. Bei dem Bau werden die Handwerker mit einigen Problemen konfrontiert: Der Kamin wird zunächst an die falsche Adresse und mit einem Riss geliefert, die ausgewählten Fliesen werden nicht mehr hergestellt, und Laurie ändert kurzfristig ihre Meinung bezüglich der Farbe der Küchenschränke.

sixx
