Hausbau in 100 Tagen
Folge 8: Vintage oder albacken?
44 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 6
Ariel, Eric und ihre kleine Tochter Hadley beauftragen Mika und Brian mit dem Bau ihres perfekten Hauses. Das Anwesen soll drei Schlafzimmer, drei Badezimmer und ein Büro enthalten. Besonders wichtig ist Ariel, dass es sich um ein ebenerdiges Haus handelt, da sie aufgrund einer Verletzung keine Treppen steigen kann. Das Budget beträgt fast eine halbe Million Dollar. Doch die Bauarbeiten auf dem Grundstück gestalten sich schwierig, da der Untergrund sehr schlammig ist.
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen