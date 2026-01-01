Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausbau in 100 Tagen

Ein pflegeleichtes Haus

sixxStaffel 4Folge 7vom 30.01.2026
Ein pflegeleichtes Haus

Ein pflegeleichtes HausJetzt kostenlos streamen

Hausbau in 100 Tagen

Folge 7: Ein pflegeleichtes Haus

45 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 6

Kristin und Jason suchen ein neues Zuhause für ihre Patchworkfamilie mit vier Kindern. Das alte Haus mit seinem historischen Charme ist zu wartungsintensiv, und die Familie braucht dringend mehr Stauraum. Das neue Heim soll eingeschossig sein und über vier Schlafzimmer sowie dreieinhalb Badezimmer verfügen. Die Kinder bekommen einen eigenen Bereich. Das Paar hat unterschiedliche Vorstellungen bezüglich des Designs. Mika und Brian helfen den beiden bei der Entscheidungsfindung.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hausbau in 100 Tagen
sixx
Hausbau in 100 Tagen

Hausbau in 100 Tagen

Alle 1 Staffeln und Folgen