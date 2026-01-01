Ein pflegeleichtes HausJetzt kostenlos streamen
Hausbau in 100 Tagen
Folge 7: Ein pflegeleichtes Haus
45 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 6
Kristin und Jason suchen ein neues Zuhause für ihre Patchworkfamilie mit vier Kindern. Das alte Haus mit seinem historischen Charme ist zu wartungsintensiv, und die Familie braucht dringend mehr Stauraum. Das neue Heim soll eingeschossig sein und über vier Schlafzimmer sowie dreieinhalb Badezimmer verfügen. Die Kinder bekommen einen eigenen Bereich. Das Paar hat unterschiedliche Vorstellungen bezüglich des Designs. Mika und Brian helfen den beiden bei der Entscheidungsfindung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausbau in 100 Tagen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen