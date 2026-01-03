Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 13vom 03.01.2026
44 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6

Ein Hurrikan bedroht die Küste Floridas, wo Brian und Mika ein Hotel renovieren. Das Hotel soll in circa 40 Tagen wiedereröffnet werden, doch es gibt noch viel zu tun: Die Zimmer müssen fertiggestellt, der Außenbereich gestaltet und die Lobby renoviert werden. Das Team steht unter Zeitdruck, um das Hotel rechtzeitig fertigzustellen.

