Hausbau in 100 Tagen
Folge 9: Mit vereinten Kräften
45 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 6
Raelynn, Alex und ihr kleiner Sohn Gatlin brauchen ein Zuhause mit mehr Platz. Mit einem Budget von 540.000 Dollar haben Mika, ihr Mann Brian und das Team 100 Tage Zeit, um ein modernes Anwesen im Landhausstil zu bauen. Doch der Hausbau bringt einige Herausforderungen mit sich. Das Paar wünscht sich einen offenen Wohnbereich und eine große Veranda. Allerdings können sich die beiden nicht auf ein Design einigen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausbau in 100 Tagen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen