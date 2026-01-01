Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 9vom 02.02.2026
45 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 6

Raelynn, Alex und ihr kleiner Sohn Gatlin brauchen ein Zuhause mit mehr Platz. Mit einem Budget von 540.000 Dollar haben Mika, ihr Mann Brian und das Team 100 Tage Zeit, um ein modernes Anwesen im Landhausstil zu bauen. Doch der Hausbau bringt einige Herausforderungen mit sich. Das Paar wünscht sich einen offenen Wohnbereich und eine große Veranda. Allerdings können sich die beiden nicht auf ein Design einigen.

sixx
