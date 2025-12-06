Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 4vom 06.12.2025
45 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 6

Taylor und Jeremy möchten sich den Traum vom Eigenheim erfüllen. Auf einem Grundstück außerhalb von Tampa soll ein modernes Farmhaus entstehen. Bei der Planung des Hauses müssen sich die beiden zwischen ihren Wünschen nach einem modernen oder eher traditionellen Stil entscheiden. Auch die Farbgestaltung wird zum Diskussionspunkt. Am Ende helfen Mika und Brian dem Paar, Kompromisse einzugehen, um ein gemütliches und funktionales Zuhause zu schaffen.

sixx
