Hausbau in 100 Tagen
Folge 3: In 100 Tagen um die Welt?
45 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 6
Brian und Mika bauen in 100 Tagen ein Traumhaus für die Air-Force-Soldatinnen Brittany und Ariel, die in Südkorea stationiert sind. Die größte Herausforderung ist die Kommunikation mit den Kundinnen aufgrund der großen Zeitverschiebung. Brittany und Ariel geben ihre Wünsche bekannt: vier Zimmer, zwei Bäder, eine große Küche und ein offenes Konzept. Mika zeigt den Frauen verschiedene Designs per Video. Doch kurz vor der Fertigstellung zieht ein Hurrikan auf und verzögert den Bau.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
