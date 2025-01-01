Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 10: Das Wunder
24 Min.Ab 12
Über Jahre meinte es das Schicksal nicht gut mit Hausmeister Krause und seinen Lieben, doch plötzlich klopft das Glück an seine Tür - und alle Träume werden wahr. Natürlich bekommt auch der dubiose Anlageberater Gero von Klingenberg Wind davon und trachtet den Krauses nach ihrem neuen Reichtum ...
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH