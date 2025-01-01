Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 7: Susi Gnadenlos
24 Min.Ab 12
Sicherheitsexperte Dieter Krause hat eine "geniale" Anti-Einbruch-Maschine entwickelt und gleich im Haus installiert. Sofort schnappt die Falle zu: Leider ist der erste Fang ausgerechnet sein Vorgesetzter Herr Makielski - der wird fuchsteufelswild. Als er Dieter die Maschine verbieten will, geht Krause zur nächsthöheren Instanz: Hausbesitzer Fritsch. Es kommt zu einem Pakt, der den Hausmeister fast in den Ruin treibt ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH