Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 9: Krause gegen Krause
24 Min.Ab 12
So schief hing der Haussegen selten bei den Krauses. Lisbeth hat endgültig die Nase voll, sie packt ihre Koffer und zieht mit den Kindern zu einem verflossenen Liebhaber. Das lässt Dieter nicht auf sich sitzen und bandelt mit der polnischen Putzfrau Marielka an - doch die versteht ihn noch weniger als seine Frau ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH