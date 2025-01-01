Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 8: Das Manga Girl
24 Min.Ab 12
Tommie ist verliebt, die hübsche Michiko aus seiner Klasse hat es ihm angetan. Doch aus einem vermeintlich romantischen Date wird ein katastrophaler Nachmittag mit den Eltern - und aus einem teuren Koi-Karpfen ein toter Blender. Lässt sich so Michikos Herz erobern?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH