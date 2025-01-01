Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dieter ist blind

Staffel 6Folge 2
Folge 2: Dieter ist blind

24 Min.Ab 12

Dem Dackelclub steht ein großes Fest bevor: die Welpenweihe. Um dieses Ereignis würdig zu feiern, plant der Club ein Theaterstück. In den Hauptrollen: Familie Krause. Die ist von dem Vorhaben entsetzt und versucht alles, Dieter einen Strich durch die Rechnung zu machen.

