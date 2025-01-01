Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

ConstantinStaffel 6Folge 4
Folge 4: Tommie wird verheizt

24 Min.Ab 12

Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Diese Erfahrung muss auch Tommie machen, als er beim Nageleinschlagen einen schweren Stromschlag erleidet. Es geht ihm zwar wirklich schlecht, aber aus irgendeinem Grund weiß er die nächsten Lottozahlen. Klar, dass die Familie jetzt Besseres zu tun hat, als ihn ins Krankenhaus zu bringen ...

Constantin
