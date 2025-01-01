Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 4: Tommie wird verheizt
24 Min.Ab 12
Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Diese Erfahrung muss auch Tommie machen, als er beim Nageleinschlagen einen schweren Stromschlag erleidet. Es geht ihm zwar wirklich schlecht, aber aus irgendeinem Grund weiß er die nächsten Lottozahlen. Klar, dass die Familie jetzt Besseres zu tun hat, als ihn ins Krankenhaus zu bringen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH