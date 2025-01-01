Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Der Feind aus Frankfurt

ConstantinStaffel 6Folge 6
Der Feind aus Frankfurt

Folge 6: Der Feind aus Frankfurt

23 Min.Ab 12

Die Freude über die bevorstehende Dackelolympiade währt nicht lange im Dackelclub KTC 1881 e.V.: Man beschuldigt den Konkurrenten KTC Lindenthal des Dackeldopings! Als Hausmeister Krause Beweise des Betrugs sichert, versucht die Gegenseite, ihn zu kaufen. Doch leider eignet sich Dieter als verdeckter Ermittler genauso wenig wie als Maulwurf!

