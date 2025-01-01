Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 6: Der Feind aus Frankfurt
23 Min.Ab 12
Die Freude über die bevorstehende Dackelolympiade währt nicht lange im Dackelclub KTC 1881 e.V.: Man beschuldigt den Konkurrenten KTC Lindenthal des Dackeldopings! Als Hausmeister Krause Beweise des Betrugs sichert, versucht die Gegenseite, ihn zu kaufen. Doch leider eignet sich Dieter als verdeckter Ermittler genauso wenig wie als Maulwurf!
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH