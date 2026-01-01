Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Yo-Ho, Yo-Ho

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 1vom 16.02.2026
Yo-Ho, Yo-Ho

Yo-Ho, Yo-HoJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 1: Yo-Ho, Yo-Ho

43 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 16

Das Team von Five-0 wird durch einen Mordfall in die Suche nach einem Piratenschatz verwickelt: Das Gold soll angeblich auf O'ahu versteckt sein und schon viele das Leben gekostet haben. Als Jerry Hinweise auf den Schatz findet, gerät das Team in eine riskante Jagd nach dem Vermögen. Kono und Adam genießen unterdessen ihre Flitterwochen. Doch das Glück währt nicht lange, denn Gabriel erscheint auf der Bildfläche und ist auf Adams Vermögen aus.

Hawaii Five-0
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

