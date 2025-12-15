Hawaii Five-0
Folge 5: Tag der Wahrheit
42 Min.Ab 12
Mit einem präzisen Kopfschuss wird Kevin Harper mitten in einer Anhörung umgebracht. Der Täter flüchtet so spektakulär, wie er in das Gebäude eingedrungen ist. Offenbar hatte Harper einige Feinde: Der Besitzer einer Restaurantkette wurde der Unterschlagung bezichtigt, außerdem bedrohte ihn jemand massiv. Die samoanische Mafia war nicht hinter ihm her, wie Five-0 bald herausfindet. Allerdings stellen die Agents fest, dass Harper mehr Dreck am Stecken hat als gedacht.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren