Hawaii Five-0
Folge 11: Der kleine Bruder
42 Min.Ab 12
Als sein alter Komplize Levi aus dem Gefängnis frei kommt und nun neue Geschäfte mit ihm plant, wird Kamekona von seiner kriminellen Vergangenheit eingeholt. Er hat bereits eine zweite Chance bekommen und will diese nicht riskieren. Chin erweist sich erneut als hilfsbereit und unterstützt Kamekona bei Ermittlungen gegen seinen ehemaligen Kumpel und dessen kriminelle Bande. Unterdessen besuchen Steve und Danny in ihrem Zwangsurlaub ein doch eher unerwartetes Seminar ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
