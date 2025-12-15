Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 6Folge 18
Folge 18: Mit Pfeil und Bogen

Während Danny mit seinen Kindern beim Essen sitzt, wird sein Auto geklaut. Auf der Heimfahrt mit dem Bus beobachtet er einen Überfall auf eine Tankstelle - und die Täter flüchten mit seinem Wagen! Danny weist den Busfahrer an, die Verfolgung aufzunehmen. Seine Kollegen versuchen unterdessen herauszufinden, was mit den beiden Männern passiert ist, die vor Oahu aus dem Meer gefischt wurden. Ihre Geschichte ist haarsträubend ...

