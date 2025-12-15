Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Der Parkplatzwächter

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 15
Der Parkplatzwächter

Hawaii Five-0

Folge 15: Der Parkplatzwächter

42 Min.Ab 12

Der verstörte Neil bringt den tödlich verletzten Mark Walker in die Notaufnahme. Wie sich herausstellt, ist der junge Mann Autist und Mark war sein einziger Freund. Steve versucht, von Neil etwas über die Todesumstände zu erfahren, doch er sagt, er dürfe nichts sagen. Die Ermittlungen von Five-0 ergeben, dass Mark und Neil in eine kriminelle Aktion verwickelt waren, die mit ihrem Arbeitsplatz zusammenhängt - einem Parkhaus, das direkt neben einer Bank steht ...

