Hawaii Five-0
Staffel 6Folge 12
Folge 12: Operation Fugo

42 Min.Ab 12

Steves Tante Deb verlor erst kürzlich ihren Mann Leonard. Trotz ihrer schweren Krankheit hat sie sich in den Kopf gesetzt, nun die Liste der Lebensträume von Leonard und sich abzuarbeiten. Unterdessen wird ein Junge im Wald angeschossen, weil er eine Entdeckung gemacht hat, die eindeutig nicht für ihn bestimmt war. Der Täter flieht und nimmt ein gefährliches und überaus explosives Mitbringsel vom Tatort mit. Viele Menschenleben stehen auf dem Spiel ...

