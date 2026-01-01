Hawaii Five-0
Folge 6: Monster
42 Min.
Ganz Hawaii ist im Halloween-Fieber, doch scheinen es einige Gruselfreunde ein wenig zu übertreiben: Zum einen wird eine Blutbank ausgeraubt, zum anderen tauchen auf einer Grusel-Farm menschliche Körperteile auf. Es sieht ganz danach aus, als ob sich hier jemand Frankensteins Braut zusammenbastelt, denn von den Frauenleichen fehlen nur bestimmte Teile. Five-0 hat in der Nacht des Schreckens also alle Hände voll zu tun.
Genre:Feiertag, Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
