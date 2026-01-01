Hawaii Five-0
Folge 8: Räuber und Gendarm
43 Min.Ab 12
Ein Gaunerpärchen nimmt Touristen am Flughafen und im Hotel aus. Einem ihrer Opfer müssen sie etwas sehr wertvolles entwendet haben: Katie wird von einem maskierten Mann erschossen. Ihr Partner Hank arbeitet mit Danny und McGarrett zusammen, um den Täter zu schnappen. Doch ganz uneigennützig ist er nicht ... Kono wird mit einer unbequemen Wahrheit über Adam konfrontiert.
