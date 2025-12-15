Hawaii Five-0
Folge 22: Ein entscheidender Fehler
39 Min.Ab 12
Die Babysitterin Addison Wells wird während ihres Jobs entführt. Der Täter hatte sich zuvor in ihren Laptop und das Sicherheitssystem des Hauses gehackt. Um ihm auf die Spur zu kommen, schnappt sich Five-0 seinen alten Bekannten Toast. Das Computer-Genie findet bald eine erste Spur, die zunächst in die Hacker-Szene führt. Doch dann heftet sich Five-0 an die Fersen des Täters, der kein unbeschriebenes Blatt ist: Er hat nicht nur Addison ausspioniert.
Hawaii Five-0
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
