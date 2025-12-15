Hawaii Five-0
Folge 24: Im Netz der Spinne
37 Min.Ab 12
Five-0 findet heraus, wo Gabriel Waincroft ist. Doch sie sind nicht die einzigen, die es auf ihn abgesehen haben: Michelle Shioma will Waincroft tot sehen und schickt eine Todesschwadron in die Junkie-Höhle, in der sich McGarrett, Danny, Chin, Kono und Waincroft gerade aufhalten. Sie rufen Grover und das SWAT-Team zu Hilfe - doch sie werden ebenfalls von Shiomas Killer-Kommando gestoppt. Für das gesamte Five-0-Team geht es nun um Leben und Tod ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
