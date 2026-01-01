Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Bereit für ein Spiel?

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 1
Bereit für ein Spiel?

Bereit für ein Spiel?Jetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 1: Bereit für ein Spiel?

39 Min.Ab 12

Steve und Danny werden endlich aus dem Krankenhaus entlassen. Ihr nächster Fall lässt nicht lange auf sich warten: Im Hauptquartier wurde die Leiche von Anthony Lee Hein abgelegt, zusammen mit einer Notiz und einem merkwürdigen Gegenstand. Wie sich herausstellt, war Hein ein Serienkiller - und zwar nicht der einzige: In Grovers Auto deponiert der Täter den Massenmörder David Larsen. Beide Killer haben ihre Taten aufgezeichnet und an einen Dritten weitergeleitet - bloß an wen?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen