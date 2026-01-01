Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 7Folge 17
Folge 17: Neues Spiel, neue Regeln

41 Min.Ab 12

Auf dem Revier des HPD taucht eine völlig aufgelöste Frau mit blutverschmierten Händen auf. Steve entlarvt sie sofort als die psychopathische Dr. Madison Gray - obwohl die Frau darauf besteht, Lauren Parker zu heißen, aus Wisconsin zu kommen und die Erinnerung an die vergangenen 24 Stunden verloren zu haben. Als sich herausstellt, dass das Blut an ihren Händen offenbar von ihrer Erzfeindin Alicia Brown stammt, schrillen bei Steve alle Alarmglocken ...

ProSieben MAXX
