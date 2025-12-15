Hawaii Five-0
Folge 8: Ausgetanzt
Der Winterball ist ein Ereignis, auf das sich alle Teenies freuen - auch Grovers Sohn Will und Dannys Tochter Grace. Doch Graces' Freude wird getrübt, als Danny kurzfristig als Aufsicht einspringen muss. Allerdings erweist sich das als wahrer Glücksfall: Bewaffnete stürmen das Fest und nehmen alle Anwesenden als Geiseln. Nun ist es an Danny und Will, die Situation in den Griff zu bekommen und die Anwesenden zu retten. Doch das gestaltet sich schwierig ...
