Hawaii Five-0
Folge 5: Schwer getroffen
39 Min.Ab 12
Ein Mann rast mit einem Bulldozer in einen Schießstand und entwendet illegale Waffen aus dem Gebäude. Kurz darauf wird der erklärte Waffenfan Matty McConnell ermordet. Es besteht offensichtlich ein Zusammenhang zwischen den Taten, doch noch kann sich Five-0 keinen Reim darauf machen. Erst, als der Täter am Obersten Gerichtshof von Hawaii Geiseln nimmt wird klar, was er vorhat ?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
