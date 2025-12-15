Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 12: Der Überraschungseffekt

42 Min.Ab 16

Chin ist nach wie vor in der Gewalt des Kartells. Doch Steve hat schon einen Plan, wie Chin gerettet werden kann. Zurück in Hawaii wartet gleich der nächste Fall auf Five-0: Jemand hat den Autoverkäufer Mitch Lawson ermordet, scheiterte aber daran, seine Leiche zu entsorgen. Grover schleust sich als Verkäufer im Autohaus ein und kommt nicht nur dem Mörder, sondern auch einem weit gefährlicheren Mann auf die Schliche ...

