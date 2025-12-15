Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 7Folge 16
Folge 16: Geflügelsalat

42 Min.Ab 16

Danno und Steve verbringen das Valentinstags-Wochenende unfreiwillig zusammen: Ihre Freundinnen haben sich mit ihnen im selben Hotel eingebucht, um gemeinsame Zeit zu verbringen. Natürlich gibt es dabei einige Differenzen. Ihre Kollegen sind unterdessen mit dem Mord an Jeremy Holden beschäftigt. Die Spur führt zum Aufreißerkönig Blake Stone und schließlich zu einem Callgirl-Ring, der gemeinsame Sache mit Blake macht, um dessen Kunden zu beglücken - auch Jeremy.

