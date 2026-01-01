Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Hochexplosiv

Kabel EinsStaffel 7Folge 18
Hochexplosiv

HochexplosivJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 18: Hochexplosiv

42 Min.Ab 16

Als Steve nach Hause kommt, findet er den angeschossenen Sang Min auf seinem Küchenboden. Sang Min verrät ihm, dass er einem Freund bei einem Menschenschmuggel helfen wollte. Doch statt der angekündigten Flüchtlinge stieg der gesuchte Terrorist Desmond Abati aus dem Container im Hafen. Five-0 findet heraus, dass Abati im Dschungel ein Terrorcamp betreibt und dort offenbar mit dem Uran, das kürzlich gestohlen wurde, eine schmutzige Bombe baut ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
Kabel Eins
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen