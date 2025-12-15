Hawaii Five-0
Folge 13: Mahalo, Max
42 Min.Ab 12
Mitten in Honolulu fliegt ein Hochhaus in die Luft, in dem eine Anwaltskanzlei untergebracht war. Die Täter hatten es offenbar auf etwas abgesehen, das in einem Tresor im Keller lagerte. Wie sich herausstellt, geht es um einen alten Mordfall, in dem der Täter nicht verurteilt wurde. Während Five-0 in der Sache ermittelt, bereitet Max seinen Weggang vor. Jerry will ihm eigentlich beim Packen helfen, vertieft sich aber schließlich in die Lektüre von Max' Tagebüchern ...
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
