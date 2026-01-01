Hawaii Five-0
Folge 23: Sieben Jahre
41 Min.Ab 16
Als sein ehemaliger Boss Captain Tanaka vor seiner Tür steht, wird Danny von einem alten Fall eingeholt: Vor sieben Jahren ermittelte er in einem Kartell-Mord. Der einzige Zeuge Aheahe Makino verschwand spurlos und tauchte nun wieder auf - als Koma-Patient in einem Krankenhaus. Für Danny und Tanaka ist klar, dass die Gangster von damals alles tun werden, um Makino dieses Mal endgültig verschwinden zu lassen. Sie sollen Recht behalten ...
Hawaii Five-0
