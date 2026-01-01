Hawaii Five-0
Folge 1: Der gigantische Kokon
43 Min.Ab 16
Als McGarretts alter Freund ermordet wird, fällt der Tatverdacht sofort auf die anderen CIA-Agents aus dem Team des Verstorbenen. Steve muss zu gefährlichen und außergewöhnlichen Maßnahmen greifen, um seinem alten Freund Gerechtigkeit zu verschaffen ...
Hawaii Five-0
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
