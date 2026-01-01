Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Aus der Versenkung

Kabel EinsStaffel 9Folge 4
Aus der Versenkung

Hawaii Five-0

Folge 4: Aus der Versenkung

43 Min.Ab 16

Eine stark zersetzte Leiche tritt dank eines Baggerschiffes aus der Versenkung zum Vorschein. Doch die Identifikation wird dadurch erschwert, dass die Füße des Opfers abgerissen wurden, die wohl mit Gewichten beladen waren. Als Steve und Danny im Laufe der Ermittlungen nicht nur die gesuchten Füße, sondern auch ein zweites Paar Füße finden, stellt sich die Frage, wer hier sein makabres Unwesen treibt ...

