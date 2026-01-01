Hawaii Five-0
Folge 8: Streithähne
42 Min.Ab 12
Lous Stimmung ist angespannt, denn seine Eltern und sein Bruder sind zu Thanksgiving auf der Insel. Während er mit seinem Bruder beim Kochen wetteifert, muss der Rest des Ermittler-Teams einen merkwürdigen Einbruch aufklären: Ein Haus, zwei Räuber - doch beide sind unabhängig voneinander eingestiegen. Was ist in diesem Haus, dass es gleich mehrere Kriminelle gleichzeitig ausrauben wollen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren