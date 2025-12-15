Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Der falsche Fensterputzer

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 19
Der falsche Fensterputzer

Der falsche FensterputzerJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 19: Der falsche Fensterputzer

42 Min.Ab 16

Das Team wird zu einem neuen Fall gerufen. Ein Fensterputzer ist abgestürzt. Da die Seile durchtrennt wurden, geht man von Mord aus. Doch die Firma, bei der er angab, zu arbeiten, gibt es nicht. Das große Geheimnis ist also seine Identität und die Spuren führen zu politischen Aktivisten und Künstlern in Nicaragua.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen