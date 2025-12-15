Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Eine schaurige Nacht

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 5
Eine schaurige Nacht

Eine schaurige NachtJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 5: Eine schaurige Nacht

42 Min.Ab 16

Unfreiwillige Zeugin? Nachdem hinter einer Kirche eine Tote aufgefunden wird, erschaudert das Five-O-Team, als es erfährt, dass ein kleines Mädchen ein Bild vom Tatort malte, noch bevor dieser entdeckt wurde. Was weiß sie vom Verbrechen und welche Rolle spielt ihre Freundin Molly dabei?

