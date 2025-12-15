Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Schwiegermutter zu Besuch

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 18
Schwiegermutter zu Besuch

Hawaii Five-0

Folge 18: Schwiegermutter zu Besuch

40 Min.Ab 16

Amanda Savage, berühmte Autorin und Dannys ehemalige Schwiegermutter, möchte Personenschutz für ihre Buchreise auf Hawaii. Danny bittet Steve um Hilfe, ihm bei diesem besonderen Einsatz beiseite zu stehen. Während sich Danny in alten Konflikten wiederfindet, darf Steve genüsslich Champagner schlürfen. Indessen ermittelt das restliche Team in einem eigenartigen Todesfall eines Bodybuilders, der sich tödliche Aufputschmittel gespritzt hat ...

