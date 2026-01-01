Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Unter Wasser

Kabel EinsStaffel 9Folge 13
Unter Wasser

Unter WasserJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 13: Unter Wasser

42 Min.Ab 16

Eine Leiche wird an den Strand gespült. Wie sich herausstellt, ist der Mann implodiert und kam vom Grund des Meeres. Die Polizisten folgern, dass das nur durch einen schnellen und großen Druckabfall passiert sein konnte. Doch wie kam er da hin und vor allem wieso war er dort?

