Hawaii Five-0
Folge 6: Nach eigenen Regeln
42 Min.Ab 16
McGarrett wird eine Hiobsbotschaft überbracht: Sein alter Freund aus Navy-Zeiten ist in einem Flugzeug verunglückt. Der Clou: Einzig ein Baby hat überlebt! Was hat es damit auf sich? Obwohl sich McGarrett heraushalten soll, geht er der Sache nach, überschreitet dabei Grenzen und wird sogar verhaftet ...
Hawaii Five-0
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
