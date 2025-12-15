Hawaii Five-0
Folge 23: Mord ist ihr Hobby
41 Min.Ab 16
Das Five-O-Team steht vor einem mysteriösen Doppelmord, nachdem ein Fahrdienstfahrer und sein Fahrgast tot aufgefunden wurden. Allem Anschein nach wurden beide mit jeweils zwei Schusswunden zur Strecke gebracht. Was könnte sich hier zugetragen haben? Derweil freut sich Steve über den Besuch seiner Schwester Mary, die es allerdings vorzieht, ein Airbnb-Zimmer zu mieten, als bei ihrem Bruder zu wohnen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
