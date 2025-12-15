Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Leben geht weiter

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 25
Folge 25: Das Leben geht weiter

41 Min.Ab 12

Die Erinnerungen an die vergangenen Fälle lassen nicht nach. Zu allem Überfluss hält auch noch Aaron Wright das Team auf Trab und versucht nach seiner perfiden Inszenierung vor drei Strafverfolgungsbehörden zu flüchten. Unterdessen kommt Junior nicht an seinen Vater heran, nachdem dieser herausgefunden hat, dass Junior dem Mörder seiner eigenen Schwester vergeben hat ...

ProSieben MAXX
Alle 10 Staffeln und Folgen