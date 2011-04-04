Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 1: Folge 1
44 Min.Folge vom 04.04.2011Ab 12
Marie hat ihren ersten Arbeitstag in der Seeklinik und gerät mit ihrem ersten Patientenfall (der kleine Florian Tremmel verbrüht sich sein Bein) schon in Schwierigkeiten. Stefan kommt nach Sonnenberg um seinem alten Freund Ralf zu berichten, dass er seine tot geglaubte Tochter Charlotte gefunden hat - zumindest besagt das ein auf Haiti aufgenommenes Foto. Shirley muss sich unterdessen ihrer besten Freundin und Klinikchefin Johanna des Medikamentendiebstahls verantworten - doch war sie es wirklich? Markus versucht weiterhin seine Mutter Johanna davon zu überzeugen, der geeignetste Kandidat für die Position des Leitenden Oberarztes zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises