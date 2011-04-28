Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 17

HerzfrequenzStaffel 1Folge 17vom 28.04.2011
44 Min.Folge vom 28.04.2011Ab 12

Gerd lässt sich von Inas Entschuldigungsversuchen nicht beschwichtigen, auch Stella schafft es nicht mehr, zu ihm durchzudringen. Die Ehe der beiden scheint am Ende. Als klar wird, dass nur eine riskante OP Gerd das Leben und sein Augenlicht retten kann, lehnt er aus Angst vor einer Lähmung ab. Erst als Ina sich zu ihm bekennt und einen Neuanfang mit ihm starten will, fasst Gerd neuen Lebensmut und stimmt schließlich der Operation zu. Karen bittet Mesut, ihr Taekwondo bei zu bringen. In ihrem ersten Training knistert es zwischen den beiden - doch dann kommt es zu einem Zwischenfall.

