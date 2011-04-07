Zum Inhalt springenBarrierefrei
HerzfrequenzStaffel 1Folge 4vom 07.04.2011
44 Min.Folge vom 07.04.2011Ab 12

Dr. Bernheimer konfrontiert die Familie Lindner mit einer schrecklichen Diagnose: Um Lucas' Leben zu retten, muss sein schwer entzündetes Bein amputiert werden. Marie will und kann das einfach nicht so ohne weiteres hinnehmen. Sie bittet Stefan Jung um Hilfe. Schließlich hatte Stefan auf Haiti eine Menge solcher Verletzungen erfolgreich behandelt. Stefan schlägt eine eher ungewöhnliche Methode vor, bei der Lucas im schlimmsten Fall auch sterben könnte. Vor allem Dr. Bernheimer und Markus stehen dem mehr als skeptisch gegenüber. Doch Johanna ist bereit, das Risiko einzugehen. Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als dass Lucas wieder sein unbeschwertes Teenager-Leben genießen kann. Gemeinsam mit Dr. Jung findet sich Marie kurz darauf im OP wieder - zusammen kämpfen sie um Lucas.

