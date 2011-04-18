Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 11: Folge 11
44 Min.Folge vom 18.04.2011Ab 12
Trotz aller Bemühungen weigert sich Arnulf aus Angst vor der Narkose, eine lebenswichtige Herz-OP durchführen zu lassen. Obwohl Ursula seinen Heiratsantrag ablehnt, gelingt es ihr schließlich, ihn mit Erinnerungen an sein einst so Risiko bereites Wesen, von der lebensrettenden OP zu überzeugen. Vicky schmiedet Pläne für die anstehende Klassenfahrt nach Paris, doch ihre Mutter Shirley bremst ihre Euphorie: nach Vickys Medikamentenklau kann sie Paris vergessen. Auch ihren Vater kann sie dieses Mal nicht um den Finger wickeln. Nun soll Luckie wieder den Mittelsmann spielen, der bezweifelt jedoch, dass das funktioniert.
