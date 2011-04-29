Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzfrequenz
Staffel 1
Folge 18
vom 29.04.2011
44 Min.
Ab 12

Leon Stein, 15 Jahre, wird bewusstlos mit Verdacht auf psychedelischen Drogenmissbrauch in die Seeklinik gebracht. Kurz darauf wird sein Bruder Alexander mit den gleichen Symptomen eingeliefert. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel. Kurz nach dem Eintreffen der alarmierten Mutter Beate, kommt der toxische Screening Befund: die Jungen haben grüne Knollenblätterpilze gegessen und benötigen so schnell wie möglich eine Lebertransplantation. Beate kann einen Teil ihrer Leber spenden - doch das reicht nur für einen ihrer beiden Söhne! Eine alte, verwirrte Frau ist gestürzt und kommt in die Seeklinik.

Herzfrequenz
